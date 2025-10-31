×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

13 yaşındaki çocuk arkadaşını boynundan bıçakladı! 'Yarın sabah okulda katliam var' diyerek tehdit etmiş

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#Çocuk Kavgası#Güvenlik Kamerası
13 yaşındaki çocuk arkadaşını boynundan bıçakladı Yarın sabah okulda katliam var diyerek tehdit etmiş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 10:01

Beyoğlu’nda M.A., (13) aynı okulda okuduğu arkadaşı E.D. (13) ile tartıştı. Olayın ardından sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıkan M.A., önünü kesen E.D. tarafından boynundan bıçaklandı. Olaydan sonra kaçan E.D., Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı. M.A.’nın boynuna 2 dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı okulda okuyan ve aynı yaşta olan M.A. ve E.D.‘nin arasında tartışma çıktı. Olayın ardından dün sabah saatlerinde bıçakla evden çıkan E.D., sokaktaki araçların arasında M.A.’nın gelmesini bekledi.

BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Bir süre sonra sokağa giren M.A., karşısına çıkan E.D. tarafından boynundan bıçaklandı. Can havliyle bağırıp boynunu tutarak koşan M.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

13 yaşındaki çocuk arkadaşını boynundan bıçakladı Yarın sabah okulda katliam var diyerek tehdit etmiş

BEYOĞLU POLİSİ YAKALADI

Haberin Devamı

Boynuna 2 dikiş atılan M.A.’nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan M.A. taburcu edildi. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kaçan şüpheli E.D.’yi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen E.D. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldığı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Gözden KaçmasınSiirtte dehşet: Eşini ve amcasını öldürdü, annesi, amcası ve yengesini yaraladıSiirt'te dehşet: Eşini ve amcasını öldürdü, annesi, amcası ve yengesini yaraladıHaberi görüntüle

13 yaşındaki çocuk arkadaşını boynundan bıçakladı Yarın sabah okulda katliam var diyerek tehdit etmiş

OKULDA ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİ İDDİASI

Diğer yandan E.D.’nin okuduğu okulda bulunan öğrencileri 'Yarın sabah okulda katliam var' diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Bu sözleri duyan M.A.‘nın ise E.D.’yi uyardığı ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu#Çocuk Kavgası#Güvenlik Kamerası

BAKMADAN GEÇME!