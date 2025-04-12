13 yaşındaki çocuk, aniden hareket eden kamyoneti durdurmuştu! O anları anlattı

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Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen, üzerinde 11 büyük boy tüp bulunan kamyonet, kısa süre sonra hareket etti. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede bir dükkanda çalışan Yusuf Taviş, koşarak aracın kapısını açıp şoför koltuğuna oturdu ve el frenini çekti. Olayı fark edip koşarak gelen sürücü, aracına binerek bölgeden ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'ya konuşan Yusuf Taviş, eğer aracı durdurmasaydı istenmeyen şeyler olabileceğini belirterek, "Tavuk dönercide çalışıyorum. Siparişim vardı, götürüp geri dükkana geldim. Dükkan içerisinde çalışırken, bir aracın sürücüsü olmadan gittiğini gördüm. Elimdeki işi bırakıp koşarak aracın kapısını açıp şoför koltuğuna oturarak el frenini çektim” diye konuştu.

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Çevredeki esnaf da Yusuf Taviş ile gurur duyduklarını söyledi.