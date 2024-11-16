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13 yaşındaki çocuk AIDS'ten vefat etmişti... Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

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#AIDS#İzmir İl Sağlık Müdürlüğü#HIV Virüsü
13 yaşındaki çocuk AIDSten vefat etmişti... Sağlık Bakanlığından açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 17:38

İzmir'de 13 yaşındaki çocuğun AIDS nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır." denildi.

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13 yaşında bir çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetmişti. İddiaya göre, 8. sınıf öğrencisi A.E.K.'nin ailesi ağustos ayında çocuklarının aniden kilo kaybetmesi, beslenme bozukluğu ve zayıflık şikayeti ile hastaneye başvurdu. Çocuk bir süre tedavi gördü ancak şikayetleri devam etti.

Aile eylül ayında da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne aynı şikayetlerle başvurdu. Çocuğun burada yapılan tetkiklerde HIV pozitif olduğu anlaşıldı.

A.E.K.'nin babası K.K.'nın HIV pozitif olduğu ise şubat ayında belirlendi. Baba, kan bağışı sırasında hastalandığını ileri sürüldü.

"HERHANGİ BİR İSTİSMAR BULGUSUNA RASTLAMAMIŞTIR"

 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HIV virüsü sebebiyle vefat eden 13 yaşındaki A. K. isimli hastamıza dair basına yansıyan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

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Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır.

Süreç yargıya intikal etmiş olup devam etmekte olan bir soruşturma konusudur.

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#AIDS#İzmir İl Sağlık Müdürlüğü#HIV Virüsü

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