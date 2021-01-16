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Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 16.01.2021 - 10:16 | Son Güncelleme:

13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı

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13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı
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İZMİR’in Konak ilçesinde, cep telefonu satışı yapılan iş yerinin kepengini levye ile açıp, vitrindeki 3 cep telefonunu alıp, kaçan M.A. (13), polis ekiplerince yakalandı.

13 yaşındaki çocuk 20 bin liralık cep telefonu çaldı
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki telefoncu dükkanından alarm gelmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerine gelen ekipler, kepengin levye ile açıldığını gördü.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, iş yerine M.A. adlı şüphelinin girdiği belirlendi. M.A., kısa süre sonra çaldığı toplam 20 bin lira değerindeki 3 cep telefonu ile yakalandı. Gözaltına alınan M.A., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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