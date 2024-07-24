13 yaşındaki Beren kurtarılırken hayatını kaybetmişti... Asansör faciası böyle yaşanmış: Yürek yakan detayı ailesi anlattı

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Sincan’da dün bir sitede meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Beren Su Bolat, bir arkadaşıyla birlikte sitedeki başka bir apartmanda yaşayan diğer arkadaşını ziyarete gitmek istedi.

Apartmanın asansöründe mahsur kalan Bolat’ın durumu yakınlarına bildirmesi üzerine mahsur kalan çocukları kurtarmak için itfaiye ekipleri yönlendirildi. 5’nci ve 6’ncı katın arasında arızalanan asansörden çıkarıldığı esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı düşen Bolat zemine çakıldı. Mahsur kalan diğer çocuk kurtarılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Hayatını kaybettiği belirlenen Bolat’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Çocukları kurtarmaya gelen 3 itfaiyeci ile ilgiliyse ihmal olabileceği ihtimali sebebiyle soruşturma başlatıldı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından teslim alınan Bolat için Sincan Cimşit Mezarlığında yer alan Cimşit Cami’sinde cenaze namazı kılındı. Bolat’ın cenazesinde ailesi, yakınları ve arkadaşları yer aldı. Namazın ardından Bolat’ın cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.

“HERHANGİ BİR ÖNLEM ALMADAN KURTARMAYA ÇALIŞMIŞLAR”

Olayda ihmal olduğunu iddia eden dayı Fatih Büyükata, “Asansör arada kalmış. İtfaiye gelmiş. Hem alt taraftan, hem de üst taraftan asansörün kapısını açmış. Oradaki kişiler, ekiplere kapının alttan açılmaması gerektiğini söylemiş. Oradaki 3 itfaiyeci de işlerine karışılmaması gerektiğini söylemiş. Yeğenimi çekmeye çalışırken düşürmüşler. Yaptıkları tamamen iş bilmemezlik ve insana değer vermemezlik. Olayın kasıtlı olduğuna inanmıyorum ama yapılan iş tamamen sorumsuzluk. Her hangi bir önlem almadan kurtarmaya çalışmışlar. Şikayetçiyiz. İtfaiyeci kendisinin de düşeceğini anlayınca çocuğu bırakmış. Sonuna kadar da sürecin takipçisi olacağız” dedi.

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“RESMEN CİNAYET”

Bolat’ın diğer dayısı Ümit Büyükata, “Asansörde kalmışlar. İtfaiye gelmiş. 4 kişi hiçbir tedbir almadan kapıyı açmışlar. Asansör ortada kalıyor. Alttan almaya çalışıyorlar. Diğer çocuğu çıkartıyorlar. Bizim kıza gelince bırakıyorlar, aşağı düşüyor. Resmen cinayet, başka hiçbir şey değil. 13 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl aşağı düşer. Hiçbir şey yapmıyorsan bir kemer bağlayabilirsin. Hiçbir güvenlik önlemi yok” ifadelerini kullandı.

Anneanne Esma Büyükata ise, “İşinin ehli olan insanlar olsaydı nasıl çalışılacağını bilirdi. Benim çocuğum şu anda hayatta olacaktı, bu acıları biz yaşamayacaktık” diye konuştu.