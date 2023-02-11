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13 yaşındaki Aya, kendisine ulaşıldığı 122'nci saatte yaşama veda etti

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#Deprem#Kahramanmaraş#Aya
13 yaşındaki Aya, kendisine ulaşıldığı 122nci saatte yaşama veda etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 07:58

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan Aya, temas kuran ekiplerin yoğun mücadelesine rağmen 122 saat sonra yaşam mücadelesine yenik düştü. Entübe olan ve beton blok altında kalan ayağının kesilmesine karar verilen Aya'nın bu sırada yaşamını yitirmesi, saatlerdir büyük mücadele veren arama kurtarma ekiplerinde büyük üzüntüye neden oldu.

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Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından yıkımın en fazla olduğu iller arasında bulunan Hatay'da gece sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının 116'ncı saatinde Antakya ilçesinin Akevler Mahallesindeki 9 katlı binanın enkazında bir kişinin hayatta olduğu saptandı. Isı ölçer cihazı ve sesli çağrıların ardından Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Aya ile irtibat kuruldu. 13 yaşındaki Aya ile sözlü temasın ardından ekipler zamana karşı büyük bir mücadele başlattı. Gece yarısında başlatılan çalışmalar ile 9 katlı binanın 2'nci katında mahsur kaldığı saptanan Aya için Kocaeli ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerinin itfaiye müdürlükleri bünyesinde oluşturulan arama kurtarma ekipleri büyük çaba harcadı. Ekipler, saat 06.30 sıralarında günlerce enkazda hayatta kalma mücadelesi veren ve bir ayağı beton bloğun altında sıkıştığı öğrenilen Aya'ya ulaştı.

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13 yaşındaki Aya, kendisine ulaşıldığı 122nci saatte yaşama veda etti



ENTÜBE OLDU ARDINDAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilen Aya için zamana karşı mücadele veren ekipler, tüm çabalarına rağmen beton bloğun altında kalan ayağını kurtaramadı. Bu sırada entübe olduğu belirlenen Aya'nın, ayağının kesilerek enkazdan çıkarılması için sağlık ekiplerinden de görüş alındı. Hayati riski nedeniyle ayağının kesilmesine karar verililen Aya, birkaç dakika sonra sabah saat 07.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Depremden yaklaşık 122 saat sonra AIya'nın yaşama veda etmesi onu kurtarmak için büyük çaba harcayan arama kurtarma görevlilerinde de büyük üzüntüye neden oldu.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Aya

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