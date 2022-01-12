13 yaşındaki Abdussamet, ikinci kez Covid-19'u yendi

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Tahir Merzeci Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Abdussamet Önder, bir ay önce Covid-19'a ikinci kez yakalandı. Bir yıl önce de hastalığa yakandığını belirten Abdussamet Önder, "İlk yakalandığımda hastalığı daha ağır geçirmiştim. Çok halsizdim. Ciğerlerim ağrıyordu. Nefes darlığı çekiyordum. Tüm vücudum ağrıyordu. Yemek yiyemiyordum. İştahım kapalıydı. Aşı olmamıştım. Aşıyı ihmal ettiğim için 2'nci kez Covid-19'a yakalandım" dedi.



Yaşıtlarına aşı olmaları tavsiyesinde bulunan Önder, "Covid-19 aşı olmayanlarda daha ağır seyrediyor. Çok ciddi bir hastalık. Ölüme bile neden olabiliyor. O nedenle maskemizi takalım, aşımızı olalım" dedi.



Ev kadını Besra Önder (45) de çocuğunun Covid-19'u 2 kez yendiğini belirtip, "Aşı olsaydı belki Covid-19'u bu kadar ağır geçirmezdi. Bütün annelere çocuklarına aşılatmalarını öneriyorum" dedi.

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