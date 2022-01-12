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13 yaşındaki Abdussamet, ikinci kez Covid-19'u yendi

#Abdussamet Önder#Koronavirüs#İzmir
13 yaşındaki Abdussamet, ikinci kez Covid-19u yendi

İzmir'de ortaokul öğrencisi Abdussamet Önder (13) bir yıl içinde 2 kez yakalandığı Covid-19'u yendi. Aşı hakkı tanınmasına rağmen ihmal ettiğini ve Covid-19'a ikinci kez yakalandığını anlatan Abdussamet Önder, yaşıtlarına maske takıp, aşılarını olma tavsiyesinde bulundu.

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Tahir Merzeci Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Abdussamet Önder, bir ay önce Covid-19'a ikinci kez yakalandı. Bir yıl önce de hastalığa yakandığını belirten Abdussamet Önder, "İlk yakalandığımda hastalığı daha ağır geçirmiştim. Çok halsizdim. Ciğerlerim ağrıyordu. Nefes darlığı çekiyordum. Tüm vücudum ağrıyordu. Yemek yiyemiyordum. İştahım kapalıydı. Aşı olmamıştım. Aşıyı ihmal ettiğim için 2'nci kez Covid-19'a yakalandım" dedi.

Yaşıtlarına aşı olmaları tavsiyesinde bulunan Önder, "Covid-19 aşı olmayanlarda daha ağır seyrediyor. Çok ciddi bir hastalık. Ölüme bile neden olabiliyor. O nedenle maskemizi takalım, aşımızı olalım" dedi.

Ev kadını Besra Önder (45) de çocuğunun Covid-19'u 2 kez yendiğini belirtip, "Aşı olsaydı belki Covid-19'u bu kadar ağır geçirmezdi. Bütün annelere çocuklarına aşılatmalarını öneriyorum" dedi.

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13 yaşındaki Abdussamet, ikinci kez Covid-19u yendi



'AĞIR SEYRETTİ'

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz, Abdussamet Önder'in yaşadığı süreci anlatıp, "Tedavisi uzun süren bir olguydu. Altta hiçbir risk faktörü bulunmuyordu. Genellikle obezite, tip 1 diyabet, kronik akciğer ve kalp hastalığı olan çocuklarla immün sistemi bağışıklığı baskılanmış çocuklarda biraz daha ağır geçiyor. Sağlıklı olan bu çocuğumuzda da Covid-19 ağır seyretti. İkinci kez Covid-19'a yakalanmadan, aşı hakkı tanımlanmış. Ancak aşı yaptırma sürecinde tereddüt ve kararsızlık yaşarken, maalesef 2'nci kez yakalanmış. Neyse ki şu an hastalığı yendi. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimize Covid -19 ile diğer enfeksiyonlardan korunmaları için altın kurallarımız olan 'maske, mesafe ve hijyen' diyorum. Bunun yanında çok güçlü bir silahımız var bağışıklama yani aşılama. Buradan ailelere ve çocuklara, 12 yaş ve üzerine aşılamayı öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Abdussamet Önder#Koronavirüs#İzmir

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