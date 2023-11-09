13 yaÅŸÄ±ndaki 2 kÄ±z Ã§ocuÄŸu, 2 kiÅŸiyi bÄ±Ã§ak zoruyla gasbetti

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Olay, saat 13.00 sÄ±ralarÄ±ndaÂ PaÅŸakonak Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi.Ä°.G. ile M.Y., iddiaya gÃ¶re, cadde Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼mekte olan 2Â farklÄ± kiÅŸiyi bÄ±Ã§ak Ã§ekerek gasbetti.

ISLAH EVÄ°NE GÃ–NDERÄ°LDÄ°LER

Ä°hbarÂ Ã¼zerine ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in harekete geÃ§en BandÄ±rma Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, maÄŸdurlarÄ±n birinden telefon ile kulaklÄ±k, diÄŸerinden ise cÃ¼zdan ve bir paket sigara gasbeden 2 Ã§ocuÄŸuÂ BandÄ±rma Sahili mevkisinde yakalayÄ±p, polis merkezine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. SuÃ§a sÃ¼rÃ¼klenenÂ Ä°.G. ile M.Y., polis merkezindeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildikleri adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece 'nitelikli yaÄŸma' suÃ§undanÂ Ä±slah evine gÃ¶nderildi.Â