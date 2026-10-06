13 yaşında yürek yakan veda: Alican'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu

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Olay, dün sabah meydana geldi. Şehit Harun Saltalı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Alican Başdoğan'ın evindeki yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

HAYATA VEDA ETTİ

Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Başdoğan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Başdoğan'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

YAKINLARINI YASA BOĞDU

Alican'ın genç yaşta ölümü, ailesi, yakınları, okuldaki öğretmenleri ve arkadaşları arasında üzüntüye neden oldu. Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu, okul idaresi ve öğretmenlerle aileyi ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.