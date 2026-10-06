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13 yaşında yürek yakan veda: Alican'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu

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#Alican Başdoğan#Kalp Krizi#Öğrenci
13 yaşında yürek yakan veda: Alicanın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 09:34

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Alican Başdoğan, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, dün sabah meydana geldi. Şehit Harun Saltalı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Alican Başdoğan'ın evindeki yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

13 yaşında yürek yakan veda: Alicanın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu

HAYATA VEDA ETTİ

Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Başdoğan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Başdoğan'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

13 yaşında yürek yakan veda: Alicanın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu

YAKINLARINI YASA BOĞDU

Alican'ın genç yaşta ölümü, ailesi, yakınları, okuldaki öğretmenleri ve arkadaşları arasında üzüntüye neden oldu. Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu, okul idaresi ve öğretmenlerle aileyi ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

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#Alican Başdoğan#Kalp Krizi#Öğrenci

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