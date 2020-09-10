13 yaşında kaçırılmıştı... 5 yıl sonra kavuşma

Diyarbakır’da yaşayan Gülşen Çetin, 2015 yılında 13 yaşındayken liseye giriş sınavına katılmak için evden ayrılan ve terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Erdal Çetin’e kavuşmak umuduyla HDP il binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Gülşen Çetin’in evlat nöbetindeki eylemi sürerken, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin il jandarma komutanlığı ile İstihbarat Komutanlığı ekipleri, Erdal Çetin’in teslim olması için ikna girişiminde bulundu. Ekiplerin ikna girişimi sonucu Çetin, terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen Çetin, sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 yıl sonra dün ailesiyle buluşturuldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndaki buluşmada, baba Bayram Çetin ve anne Gülşen Çetin’in oğullarıyla 5 yıl aradan sonra kucaklaşması duygu dolu anlar yaşattı. Uzun süre oğulları Erdal’a sarılarak hasret gideren Çetin çifti, mutluluk gözyaşları döktü.

Erdal Çetin’in de teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 16’ya çıktı. Bu arada, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 145 ailenin HDP önündeki oturma eylemi, 373’üncü günde de devam etti.