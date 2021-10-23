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13. Uluslararası Kısa Film Festivali başlıyor

#Uluslararası Film Festivali#İnönü Üniversitesi#Beyler Yetkiner
13. Uluslararası Kısa Film Festivali başlıyor

13. Uluslararası Kısa Film Festivali, 26 Ekim'de başlıyor. İnönü Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek festival, 28 Ekim'e kadar sürecek. Organizasyonunda öğrencilerin yer aldığı festivale, birbirinden değerli akademisyen ve oyuncuların yanı sıra sinema sektörünün önde gelen isimleri de katılacak.

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Malatya İnönü Üniversitesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Kısa Film Festivali 26-28 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından organize edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali’nin başlamasına saatler kaldı.

HUMMALI ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Organizasyonda görevli öğrencilerin, günler öncesinden başladığı hazırlıklar da tamamlandı. Genç sinemacıları desteklemeyi ve sinema kültürüne katkı sunmayı amaçlayan festivale ilgi had safhada.

DOÇ.DR. YETKİNER ÇALIŞMALARI ANLATTI

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Beyler Yetkiner, 13. Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikleri anlattı.

500 ESERDEN 67’Sİ BELGESEL

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Uluslararası kategoride 500 kısa filmin yer aldığını, bunlardan 433’ünün kurmaca, 67’sinin ise belgesel dalında olacağını belirten Yetkiner "Ulusal kategoride ise 105 kurmaca ve 55 belgesel dalında film olacak. Festivale; Aybüke Turan, Gülper Refiğ ve Ahmet Kapucu gibi isimler ile akademisyen, oyuncu ve sinemanın çeşitli alanlarında çalışan sinema emekçileri olmak üzere toplamda 27 katılımcı festivale katılacak. Festivalde; Sinemada Yönetmen ve Oyuncu İlişkisi, Halit Refiğ’in Sinema Hayatı gibi söyleşiler ile çeşitli etkinlikler yapılacak ve atölyeler kurulacak.” dedi.

"AMACIMIZ TEŞVİK ETMEK"

Yetkiner amaçları ise "Genç yönetmenleri ve üniversite öğrencilerini film sektörüne ve film çekmeye teşvik etmek" olarak açıkladı.

"TÜM ÖĞRENCİLERİ BEKLİYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın’ın desteklerine teşekkür eden Yetkiner sözlerini şöyle sürdürdü: “Festival maddi anlamda verilen destekle öğrencilerin farklı üniversiteler ile festivallere gitmelerini ve farklı insanlarla tanışmalarını sağlayacak ve birbirlerine sinema sektörü hakkında bilgi paylaşımı yapabilecekler. Aynı zamanda verilecek olan para ödülü ile de yarışmaya teşvik anlamında yarar sağlayacağını düşünüyorum. Festival 3 gün devam edecek. kısa film festivalinde açık hava gösterimleri ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek bu vesileyle tüm öğrencileri bekliyoruz”.

PROF.DR. KADİR BEYCİOĞLU DA UNUTULMADI

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Festivalde ulusal ve uluslararası belgesel ile kurmaca film dallarında düzenlenecek yarışmalarda toplam 20 bin TL para ödülü dağıtılacak. Ulusal kategoride birinci esere 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 2 bin Türk Lirası para ödülü verilecek. Ayrıca 19 Ağustos 2021 tarihinde vefat eden İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali kurucularından Prof. Dr. Kadir Beycioğlu anısına da “Kadir Beycioğlu Özel Ödülü” verilecek.

 

 

 

 

 

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#Uluslararası Film Festivali#İnönü Üniversitesi#Beyler Yetkiner

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