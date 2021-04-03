13 ülkeye yeni büyükelçi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesi'ne göre; Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alınarak yerine Cahit Bağcı atandı. Polonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül merkeze alındı.Üğdül'ün merkeze alınmasıyla boş kalan koltuğa Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan Büyükelçiliğine ise Ahmet Sadık Doğan atandı. Myanmar Birliği Büyükelçisi Haydar Kerem Divanlıoğlu görevden alınarak yerine Ali Sait Akın, Sieraa Leone Cumhuriyeti Büyükelçisi Deha Erpek merkeze alınarak yerine Sibel Erkan atandı. İspanya Krallığı Büyükelçiliğine Burak Akçapar, Burkina Faso Büyükelçiliğine Nilgün Erdem Arı atandı.

Hindistan Cumhuriyeti Büyükelçilisi Şakir Özkan Torunlar, Konga Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçilisi Salih Boğat Güldere, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçilisi Can Dizdar merkeze alındı. Hindistan Büyükelçiliğine Fırat Sunel, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Munis Dirik ve Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine Tugay Tunçer atandı. Irak Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih Yıldız merkeze alınarak yerine Ali Rıza Güney, İtalya Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Salim Esenli'nin yerine Ömer Gücük, Tayland Krallığı Büyükelçisi Evren Dağdelen yerine de Serap Ersoy atandı.

Yapılan atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereği yapıldığı belirtildi.

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