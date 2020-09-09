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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 13:14 | Son Güncelleme:

13 suçtan aranıyordu, sahte kimlikle yakalandı

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13 suçtan aranıyordu, sahte kimlikle yakalandı
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İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, 13 farklı suçtan aranan S.D., sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan S.D., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Seferihisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 farklı suçtan aranan S.D.'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. S.D.'nin adresini tespit eden ekipler, Düzce Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Operasyonda yakalanan S.D.'nin üzerinden sahte kimlik çıktı. Gözaltına alınan S.D., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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