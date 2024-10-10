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13 polis şehit olmuştu... DEM Parti il başkanı ve 7 kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Iğdır#Terör
13 polis şehit olmuştu... DEM Parti il başkanı ve 7 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 09:57

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

13 polis şehit olmuştu... DEM Parti il başkanı ve 7 kişi gözaltına alındı

Kentte sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, DEM Parti İl Başkanlığında arama yapıyor.

13 polis şehit olmuştu... DEM Parti il başkanı ve 7 kişi gözaltına alındı

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#DEM Parti#Iğdır#Terör

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