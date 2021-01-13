Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 13 Ocak Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ilan edildi!
Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu akşam sona erdi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından şans oyunu tutkunları, bu akşamki Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralara odaklandı. Haftanın ilk Şans Topu çekilişinde ikramiye sorgulamaları millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Şans Topu canlı çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar zengin olmak isteyenleri hayallerine yaklaştırdı. İşte, 13 Ocak Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı.
13 Ocak 2021 tarihli Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 17, 19, 24, 32, 34 ve joker 1 oldu. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.
ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ŞANS TOPU'NUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
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