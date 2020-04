13 Nisan On Numara canlı çekilişi noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi'nce çekiliş heyeti huzurunda yapılan kura sonrası, On Numara'da haftanın şanslı rakamları belli oldu. Çekilişin ardından On Numara oyunu oynayan vatandaşların gözü, On Numara canlı çekiliş sonuçlarına göre On Numara'da ikramiye kazandıran numaralara çevrildi. İşte, 13 Nisan 2020 On Numara sonuçları ve MPİ On Numara canlı sonuç sorgulama ekranı.

13 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

13 Nisan On Numara çekiliş sonuçları MPİ tarafından ilan edildi. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından 923. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunları arasında yer alan On Numara'nın çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. On Numara'nın 13 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNDE GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 922. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 208 bin 592 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 81 kişi 3 bin 433 lira 80'er kuruş, 8 bilen 1509 kişi 184 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 621 kişi 25 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 96 bin 291 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 144 bin 237 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Eskişehir'in Odunpazarı ve İzmir'in Foça ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.