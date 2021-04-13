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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

13 motosiklet ve bisiklet çaldı, kamera görüntülerinden yakalandı

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OSMANİYE’de, 10 günde 13 motosiklet ve bisiklet çalan K.U., polisin 112 güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakalandı.

13 motosiklet ve bisiklet çaldı, kamera görüntülerinden yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Mart-6 Nisan'da 13 bisiklet ve bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki 112 güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin K.U. olduğunu tespit etti. Saklandığı adreste yakalanan K.U., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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