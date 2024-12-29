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13 Milyon liralık altın çalan şüphelilere operasyonda 7 gözaltı

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#İstanbul#Silivri#Kadıköy
13 Milyon liralık altın çalan şüphelilere operasyonda 7 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 13:18

İstanbul'da girdikleri kuyumculardan toplamda 13 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 7 şüpheli, 5 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde bulunan C.C.'ye ait kuyumcuya 11 Ekim 2024 tarihinde gece yarısından sonra giren hırsızlar, vitrinde bulunan yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Polis bu olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken aynı şüpheliler bu kez 11 Aralık 2024 tarihinde Kadıköy, Bostancı Mahallesi, Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan Caddesi'nde bulunan Y.G.'ye ait kuyumcudan hırsızlık yaptı. İş yerinde bulunan kasayı açan şüpheliler yaklaşık 10 milyon liralık altın ve ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

HIRSIZLARI ANLARI KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde kepenk kilidini kırarak içeri giren şüphelilerin hızla hareket ederek önce vitrindeki ardından da kasadaki altınları çalarak kaçtıkları görüldü.

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16 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla kimlik bilgilerini belirlediği şüphelileri 25 Aralık Çarşamba günü Bağcılar, Avcılar, Esenler, Zeytinburnu ve Esenyurt'ta tespit edilen 16 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Biri kadın 7 şüpheli arasında bulunan M.A.'nın evinde yapılan aramada bir adet pompalı tüfek ile 28 fişek ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)

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#İstanbul#Silivri#Kadıköy

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