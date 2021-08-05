13 milyon doz BioNTech geliyor

BULAŞMA ARTARAK DEVAM EDİYOR

Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapan Koca, şunları kaydetti: “Koronavirüs Bilim Kurulu’nun toplantısında, kritik sınır kabul ettiğimiz 20 binin çok üzerinde seyreden günlük vaka sayıları, aşılama süreci, toplum bağışıklığını sağlayacak bir aşılanma oranına kavuşmak için yapılması gereken çalışmalar ele alınmıştır. COVID-19 vaka sayısı dün yaklaşık 25 bindi. Mevcut durum bayram tatilindeki bulaşmaların artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır. Salgın, hayatın inkâr edilemez bir gerçekliğidir. Salgın gündemine alışılmış olsa bile salgına karşı verilecek mücadele basite indirgenemez. Riske karşı gerekli tedbirleri almak, içten içe korktuğu halde hastalık yokmuş gibi davranmaktan daha kolaydır. Zor kazandığımız iyi alışkanlıklarımıza geri dönmeliyiz. Unutmayın: Kalabalıklar yine riskli, maske yine gereklidir.

AŞIDA NORMAL HIZA DÖNÜYORUZ

18 yaş ve üstü nüfus için yaptığımız aşılama takvimine sadığız. Bugün(dün) 19.00 itibarıyla 74 milyon 334 bin 980 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 66’nın üzerinde. İlk doz oranının, tedarikte yaşanan zorluk aşılır aşılmaz hızla bu düzeylere ulaşması toplumun aşı kararlılığının kanıtıdır. Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da, bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık; kararsızlığa, karşıtlığa elverişli bir konu değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez. BioNTech’in üretiminde yaşanan aksama sebebiyle sevkiyatında 31 Temmuz-3 Ağustos arası 4 gün azalma oldu. Aşılarımız dün (önceki) gece gelmeye başladı. 13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma normal hızımıza dönüyoruz. Durumu anlayışla karşılayan halkımız sağolsun.”

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