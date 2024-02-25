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13 Mart’ta hâkim karşısına çıkacak

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#Başakşehir#Eros#Yargılama
13 Mart’ta hâkim karşısına çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 07:00

İstanbul Başakşehir’de ‘Eros’ isimli kediyi 6 dakika boyunca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan’a, iyi hal indirimiyle 1 yıl 3 ay ceza verilip, hükmün açıklanmasını geri bırakılmıştı. Keloğlan’ın cezasız kalması büyük tepki çekmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası bozulan kararla Keloğlan yeniden yargılanacak.

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Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, İbrahim Keloğlan için yeni bir duruşma tarihi belirledi. Keloğlan, 13 Mart’ta bir kez daha hâkim karşısına çıkacak.

İbrahim Keloğlan’ın işlediği cinayeti ortaya çıkartanlardan avukat Merve Poyraz Özcan, tüm hayvanseverleri duruşma salonuna davet etti. 

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#Başakşehir#Eros#Yargılama

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