13 Mart’ta hâkim karşısına çıkacak

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Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, İbrahim Keloğlan için yeni bir duruşma tarihi belirledi. Keloğlan, 13 Mart’ta bir kez daha hâkim karşısına çıkacak.

İbrahim Keloğlan’ın işlediği cinayeti ortaya çıkartanlardan avukat Merve Poyraz Özcan, tüm hayvanseverleri duruşma salonuna davet etti.