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13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

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#Adana#Adana Haberleri#Ege Erdem Palalı
13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 10:27

Adana'da bir apartmanın 13'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen Ege Erdem Palalı (12), hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki 13 katlı bir apartmanda meydana geldi. Ege Erdem Palalı, apartmanın son katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Beton zemine düşen Palalı'yı görenlerin ihbarıyla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Palalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Palalı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

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#Adana#Adana Haberleri#Ege Erdem Palalı

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