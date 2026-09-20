13 isim serbest kaldı, 2 kişi tutuklandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün ünlülere yönelik iki ayrı soruşturma başlattı. Başlatılan ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve yer temin etme’ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 18 ünlüden 15’i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında oyuncular Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya, Melis Sezen, rap’çi Sefo da yer aldı. Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hâkimliğe sevk edilen şüphelilerden mücevher markası sahibi Sayat Zurnacı ve müzik yapımcısı Aytaç Kart tutuklanırken, Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Başsavcılık ayrıca başka 6 ünlü isme ‘fuhşa teşvik, uyuşturucu madde kullanma ve temini, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından ayrı bir soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından önceki sabah oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, işinsanı Volkan Akçıray ve eşi Zeynep Akçıray, reklamcı Eda Güzelcik, manken Sezer Çakır ve Yeliz Tuba Yasa gözaltına alındı. Başsavcılık, 6 şüphelinin gözaltı sürelerinin uzatıldığını bildirdi.

AFRA SARAÇOĞLU: KISA SÜREDE DÖNECEĞİM

UYUŞTURUCU soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından yurtdışında olduğunu bildirerek sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeye döneceğini söyledi. Saraçoğlu paylaşımının sonunda “Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam” dedi.