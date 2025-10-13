×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

13 ilde silah kaçakçılığı operasyonunda 19 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Silah Kaçakçılığı#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 08:28

Diyarbakır merkezli 13 ilde polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 79 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Haberin Devamı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır, Adıyaman, Trabzon, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Şırnak, Bingöl, Şanlıurfa, İzmir, Mardin, Mersin ve Malatya illerindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 şüpheli ile başka suçtan aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 silah atölyesi ortaya çıkarıldı, 42 ruhsatsız tabanca, 268 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 336 şarjör, 6 bin 7 çeşitli çaplarda fişek, 172 yiv ve seti bulunan namlu, 183 silah çevirmede kullanılan çelik materyal, 3 boş sürgü, 20 üst kapak, 1 taşlama makinesi, 1 matkap, 1 lazer makinesi, 1 mengene, 1 torna makinesi, 1 balistik yelek ile 2 gram narkotik ele geçirildi.

Haberin Devamı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğerleri hakkında ise işlem yapıldı.

Gözden KaçmasınSon dakika... Dünyanın gözü Gazzede Rehine takası başladıSon dakika... Dünyanın gözü Gazze'de! Rehine takası başladıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Silah Kaçakçılığı#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!