13 ilde 'Sibergöz-35' operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 48 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Antalya merkezli 13 ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Sibergöz-35” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.
Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız!
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da “SİBERGÖZ-35” operasyonu düzenlendi."
Antalya merkezli 1️⃣3️⃣ ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-35” operasyonlarında 4️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 27, 2024
Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların… pic.twitter.com/fO73KGz5L8