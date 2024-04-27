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13 ilde 'Sibergöz-35' operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 48 şüpheli yakalandı

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#Operasyon#Gözaltı#Ali Yerlikaya
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 10:55

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Antalya merkezli 13 ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Sibergöz-35” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalya merkezli 13 ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Sibergöz-35” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız!

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da “SİBERGÖZ-35” operasyonu düzenlendi."

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#Operasyon#Gözaltı#Ali Yerlikaya

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