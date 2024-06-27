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13 ilde Narkoçelik-24 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 83 zehir taciri yakalandı

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#Narkoçelik-24 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon
13 ilde Narkoçelik-24 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 83 zehir taciri yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 08:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen Narkoçelik-24 Operasyonları'nda 911 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 83 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı, 28'i tutuklandı.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

13 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-24” operasyonlarında;
911 Kg Uyuşturucu Madde,

10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile

13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

83 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı. 28’i tutuklandı. 17’sine Adli Kontrol Kararı veridi. 5'inin işlemleri sürüyor.

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.

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#Narkoçelik-24 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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