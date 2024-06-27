13 ilde Narkoçelik-24 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 83 zehir taciri yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
13 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-24” operasyonlarında;
911 Kg Uyuşturucu Madde,
10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile
13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
83 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı. 28’i tutuklandı. 17’sine Adli Kontrol Kararı veridi. 5'inin işlemleri sürüyor.
Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.
1️⃣3️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-24” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 27, 2024
9️⃣1️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
1️⃣0️⃣ milyon 9️⃣9️⃣5️⃣ bin adet kök kenevir ve kök skunk ile
1️⃣3️⃣ bin adet… pic.twitter.com/4K1vYu09l9