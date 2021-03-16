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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-
Haber Giriş: 16.03.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

13 ilde FETÖ operasyonu! 10 kişi tutuklandı

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13 ilde FETÖ operasyonu! 10 kişi tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden, 10’u tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 8 Mart günü Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Çanakkale, Aydın, Şırnak, Mardin, Malatya, Sivas, Eskişehir ve Ankara'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün, TSK ve jandarma yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık olarak aranan, örgütün sınav sorularını çalarak devlet kurumlarına sızma faaliyetlerinde sorumlu düzeyde bulunan ve ByLock kullandıkları belirlenen 8'i muvazzaf asker, 35 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklandı, 25 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 ilde FETÖ operasyonu 10 kişi tutuklandı

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