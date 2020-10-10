MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri13 ilde aranan çete lideri Bursa'da yakalandı!
GeriGündem 13 ilde aranan çete lideri Bursa'da yakalandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kazım BULUT/DHA
Haber Giriş: 10.10.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

13 ilde aranan çete lideri Bursa'da yakalandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
13 ilde aranan çete lideri Bursa'da yakalandı!
Abone Olgoogle-news

İŞ insanlarını dolandırdığı iddiasıyla 13 ilde aranan dolandırıcılık çetesi lideri Mehmet Ali Bayram (39), Bursa'nın Gemlik ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Bayram, tutuklandı.

Farklı bölgelerdeki 13 ilde iş insanlarını dolandırdığı gerekçesiyle aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'dolandırıcılık çetesi' lideri Mehmet Ali Bayram'ın Bursa'nın Gemlik ilçesinde olduğu saptandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte kimlik kullandığı belirlenen  Mehmet Ali Bayram ile beraberindeki Z.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınarak, 

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Bayram ve Z.Y. sorgularının ardından Gemlik Adiyesi'ne sevk edildi. Mehmet Ali Bayram, tutuklanarak cezaevine gönderildi, Z.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle