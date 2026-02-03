×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olarak aranıyordu! Nimet Kılıç'ın cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kayıp#Nimet Kılıç
Diyarbakırda 13 gündür kayıp olarak aranıyordu Nimet Kılıçın cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 12:59

Diyarbakır'da, 21 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Nimet Kılıç'ın cansız bedeni bulundu.

Haberin Devamı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, 2 çocuk annesi Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışması bugün de devam etti.

Diyarbakırda 13 gündür kayıp olarak aranıyordu Nimet Kılıçın cansız bedeni bulundu

AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan personelin katılımıyla mahalle kırsalı, kayalık ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, dron, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı.

Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek verdi.

ACI HABER GELDİ 

Ekiplerin çalışması sonucu kadının cansız bedeni köyün 2,5 kilometre uzaklığındaki dere yatağında bulundu.

Diyarbakırda 13 gündür kayıp olarak aranıyordu Nimet Kılıçın cansız bedeni bulundu

Haberin Devamı

Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

Diyarbakırda 13 gündür kayıp olarak aranıyordu Nimet Kılıçın cansız bedeni bulundu

Gözden KaçmasınŞişlide iş insanının şüpheli ölüm Yangın merdiveninde ölü bulunduŞişli'de iş insanının şüpheli ölüm! Yangın merdiveninde ölü bulunduHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınBoşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilmişti Kan donduran vahşetin görüntüleri ortaya çıktıBoşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilmişti! Kan donduran vahşetin görüntüleri ortaya çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Kayıp#Nimet Kılıç

BAKMADAN GEÇME!