13 gündür kayıp olan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz bulundu
1 Şubat'ta evinden ayrılıp bir daha kendisinden haber alınamayan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulundu.
Bir vatandaşın kendisini akşam saatlerinde görüp, polise haber vermesiyle, Bodrum Çarşı Mahallesi, iskele civarında bulunan Tüysüz, ailesine teslim edildi.
’YAPTIĞINIZ HABER ETKİLİ OLDU’
Kızının bulunmasından memnun olduğunu dile getiren baba Caner Tüysüz, "Çok endişeliydik, yaptığınız haber etkili oldu. Başta emniyet güçlerimiz olmak üzere siz ve duyarlı vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
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