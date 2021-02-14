MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri13 gündür kayıp olan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz bulundu
GeriGündem 13 gündür kayıp olan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Selçuk AKBAŞ - DHA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 00:34 | Son Güncelleme:

13 gündür kayıp olan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
13 gündür kayıp olan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz bulundu
Abone Olgoogle-news

1 Şubat'ta evinden ayrılıp bir daha kendisinden haber alınamayan kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulundu.

Bir vatandaşın kendisini akşam saatlerinde görüp, polise haber vermesiyle, Bodrum Çarşı Mahallesi, iskele civarında bulunan Tüysüz, ailesine teslim edildi.

’YAPTIĞINIZ HABER ETKİLİ OLDU’

Kızının bulunmasından memnun olduğunu dile getiren baba Caner Tüysüz, "Çok endişeliydik, yaptığınız haber etkili oldu. Başta emniyet güçlerimiz olmak üzere siz ve duyarlı vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle