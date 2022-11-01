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13 çocuk tefecilikten sanık oldu

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#Tefeci#CHP#Gamze Akkuş İlgezdi
13 çocuk tefecilikten sanık oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:00

CHP’nin “tefecilik” raporuna göre, 2008-2021 arasında 12-14 yaş arasında 13 çocuk tefecilikten yargılandı. Bu çocuklardan 8’i hakkında mahkumiyet kararı verildi.

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Raporu hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2018-2021 yılları arasında tefecilik yapanların sayısında yüzde 77 artış yaşandığını belirterek şunları ifade etti: “Savcılıklarda hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 42 bin 689 tefeciden yüksek faizle borç para alındı. Haliyle anaparaya işlettikleri yüksek faizle vatandaşın adeta ‘kanını emen’ tefecilerin yolu mahkeme salonlarından geçiyor. 2006-2021 yılları arasında mahkemelerde yargılanan sanık sayısı 55 bin 135, mahkûm olan kişi sayısı ise 34 bin 460 olarak kayıtlara geçti. 2008 yılında tefecilik suçlamasıyla sanık olan 1340 kişi varken bu sayı 2021’de 5 kat artarak 7 bin 37’ye ulaştı. Aynı şekilde yargılama sonucu mahkûm olanların sayısında da 4 kat artış yaşandı. Bu suçtan ceza alan kişi sayısı 2008’de 853 iken, 2021’de 3 bin 740’a yükseldi.”

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#Tefeci#CHP#Gamze Akkuş İlgezdi

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