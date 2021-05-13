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Haber Giriş: 13.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

13 bin 29 vaka sayısı

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13 bin 29 vaka sayısı

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 43 bin 821 oldu. Yeni vaka sayısı ise 13 bin 29. Dün 228 bin 192 test yapıldı, 1496 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462’ye ulaştı.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 4, ağır hasta sayısı ise 2 bin 827 oldu. Dün 35 bin 167 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 4 milyon 801 bin 291’e yükseldi. Haftalık yatak doluluk oranı yüzde 43,7 erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ventilatör doluluk oranı ise yüzde 32.4 oldu. Ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak verildi.

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