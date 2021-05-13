13 bin 29 vaka sayısı

Hastalarda zatürre oranı yüzde 4, ağır hasta sayısı ise 2 bin 827 oldu. Dün 35 bin 167 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 4 milyon 801 bin 291’e yükseldi. Haftalık yatak doluluk oranı yüzde 43,7 erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ventilatör doluluk oranı ise yüzde 32.4 oldu. Ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak verildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara