13 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

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Kaza, saat 08.15 sıralarında Karaman Konya kara yolu 7’nci kilometresinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, 6 otomobil, 3 TIR, 3 tanker ve 1 midibüsün zincirleme trafik kazasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda yaralanan 7 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kazanın yaşandığı yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.