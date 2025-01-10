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13 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

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#Trafik Kazası#Kaza#Karaman
13 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 11:38

Karaman’da yoğun sis nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 08.15 sıralarında Karaman Konya kara yolu 7’nci kilometresinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, 6 otomobil, 3 TIR, 3 tanker ve 1 midibüsün zincirleme trafik kazasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

13 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Araçlarda yaralanan 7 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kazanın yaşandığı yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

13 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

13 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Karaman

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