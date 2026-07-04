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13,2 milyon liralık kaçak altın ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltında

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#Altın Kaçakçılığı#Şırnak #Cizre
13,2 milyon liralık kaçak altın ele geçirildi 2 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 10:55

Şırnak’ın Cizre ilçesinde polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği denetimde, 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon 200 bin lira olduğu belirtildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Cizre-Nusaybin kara yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan detaylı aramada, 3 parça halinde toplam 2 kilo 100 gram altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon 200 bin lira olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Altın Kaçakçılığı#Şırnak #Cizre

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