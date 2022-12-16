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12'sinde evlendirildi, 13'ünde anne oldu, 14 yaşında katledildi! 'İntihar etti' denilen Kader Ertem'i kayınpederi öldürmüş

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#Siirt#Kader Ertem#Çocuk Yaşta Evlilik
12sinde evlendirildi, 13ünde anne oldu, 14 yaşında katledildi İntihar etti denilen Kader Ertemi kayınpederi öldürmüş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 15:41

Siirt'in Pervari ilçesinde 8 yıl önce av tüfeği ile intihar ettiği öne sürülen Kader Ertem'i (14), kayınpederi Tahir Atak'ın öldürdüğü ortaya çıktı. İki gün önce gözaltına alınan Tahir Atak, dün işlemleri sonrası tutuklandı.

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Olay, 12 Ocak 2014'te Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe köyünde meydana geldi. 12 yaşında evlendirilip, 13 yaşında doğum yapan ve 14 yaşında odasında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan Kader Ertem ile ilgili yürütülen soruşturmada, 8 yıl sonra olayın intihar olmadığı ortaya çıktı.

14 YAŞINDAKİ KADER'İ KAYINPEDERİ KATLETMİŞ

Soruşturma kapsamında 14 Aralık'ta Kader Ertem'in kayınpederi Tahir Atak, eşi M.A., Ş.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusunda, Kader Ertem ile Ş.A. arasında gönül ilişkisi olduğu iddiasıyla kayınpeder Tahir Atak'ın kendisine ait silahla Kader Ertem'i öldürdüğü belirlendi.

12sinde evlendirildi, 13ünde anne oldu, 14 yaşında katledildi İntihar etti denilen Kader Ertemi kayınpederi öldürmüş

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir Atak, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

 

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CİNSEL İSTİSMAR CEZASI VERİLMİŞ

Kader Ertem'in ölümünün ardından 17 Mart 2014'te Siirt 1'İnci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Kader Ertem'in olay gününde askerde olan eşi M.A.'ya, 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 8 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 8 ay ceza verilmişti.

12sinde evlendirildi, 13ünde anne oldu, 14 yaşında katledildi İntihar etti denilen Kader Ertemi kayınpederi öldürmüş

BABA VE KAYINPEDERİN CEZASI ERTELENMİŞ

'Nitelikli cinsel istismar suçuna yardım etme' suçundan yargılanan Kader Ertem'in babası M.E. ile kayınpederi Tahir Atak'a 4'er yıl 2'şer ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.

12sinde evlendirildi, 13ünde anne oldu, 14 yaşında katledildi İntihar etti denilen Kader Ertemi kayınpederi öldürmüş

Mahkeme heyeti, bu cezaları 5 yıl süreyle denetime tabi tutularak hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar vermişti. 

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