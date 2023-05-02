12'nci Alaçatı Ot Festivali'ne rekor katılım

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İzmir Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Alaçatı Ot Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Alaçatı Ot Festivali'nin ilk günü depremde zarar gören 11 ilimizin kooperatif ve depremzedeleri ile kol kola verilerek kurulan Dayanışma Çadırı açılışıyla başladı. Ardından masal anlatıcısı Arbil Çelen Yuca'nın Yeniden Doğuş ve Gülcan Felekoğlu Akın ve Caner Akın Simurg sergisi açılışı gerçekleşti. Gün, söyleşi ve belgesel gösterimleriyle devam etti. Nilgün Yanık Emiroğlu ve Ramazan Emiroğlu'nun Ölümsüz Z, Keçileri nasıl kaçırdık?, Üzüm ve İncir belgeselleri de beğeniyle izlendi.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU SAHNE ALDI

Alaçatı Ot Festivali'nin ilk akşamında Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı. Yaklaşık olarak iki saat performans sergileyen grubun konserinde izleyenler "sesimi duyan var mı" bölümünde duygu dolu anlar yaşadı. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'dan gelen müzik grubu konser alanında söylediği şarkılarla duygusal anlar yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı konser alkışlar eşliğinde sona erdi.

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FESTİVAL KORTEJİ

12. Alaçatı Ot Festivali'nde ikinci gün, Çamlık Yol'dan Alaçatı Çarşı'ya kadar yapılan festival kortejiyle başladı. Korteje Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yanı sıra çok sayıda milletvekili, siyasetçi, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütü üyeleri, gastronomi uzmanları ve vatandaşlar katıldı. Festivalin ikinci akşamında ise Karsu Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Alaçatı Ot Festivaline katılan binlerce vatandaş Karsu'nun söylediği şarkılarla baharı karşıladı. İkinci gün Çeşme Belediyesi, Alaçatılılara ve ziyaretçilere büyük bir sürpriz yaptı. Hollanda'dan gelen ünlü DJ Dedexgrande, Alaçatı Cumhuriyet Meydanı'nda gece 11.30'da sahne alarak DJ Set gerçekleştirdi. Meydanda adım atacak yer bırakmayan festivalciler gecenin geç saatlerine kadar coşkuyla dans etti.

ÖNCE ÇAĞLA SONRA DUMAN İZDİHAMI

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Alaçatı Ot Festivali'nin üçüncü günü ise birbirinden eğlenceli çeşitli etkinliklerle devam etti. Jüri başkanlığını 12 yıl önce festivalin kurucu isimlerinden biri olan Ayhan Sicimoğlu'nun yaptığı ve sunuculuğunu Çağla Şikel'in üstlendiği “En Güzel Ot Yemeği" yarışması Alaçatı Cami Meydanı'nda kurulan sahnede gerçekleşti. Birbirinden lezzetli ot yemekleri ve ayrıca Anadolu lezzetleri arasından jüri üyeleri birinciyi seçmek için oldukça zorlandı. Alaçatılı kadınların hünerlerini sergilediği yarışmanın birincisi Ege Otlu Ispanak Borani ile Sinem Baysal oldu. Belediye başkanı M. Ekrem Oran yaptığı konuşmada "Biz bu Festivali yaparken temamız 'Yeniden Doğuş' dedik. Bu yıl depremden zarar gören ama yaşanan acılarla hepimizi derinden etkileyen 11 ilimizin lezzetlerini sergilemek üzere, deprem bölgesindeki üretici kooperatiflerimizin ve depremzedelerimizin satışlarını yaptığı bir dayanışma çadırı kurduk. Bizim ülke olarak dayanışmayla altından kalkamayacağımız hiçbir şey yok" diye konuştu.

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Alaçatı Çamlıkuyu Meydanı'ndaki konserde, alanı dolduran kalabalık, Duman'ın 'Seni Kendime Sakladım', 'İçerim Ben Bu Akşam', 'Beni Yak' gibi sevilen şarkılarına bulundukları yerden eşlik etti. Duman Grubu üyeleri konserin sonunda tişört ve gitar penalarını seyircilere dağıttı. Bu sırada alanda izdiham yaşandı. 2 saat süren konserin sonunda izleyicilerin alanı boşaltmaması üzerine tekrar sahneye gelen Duman grubu, şarkılarını büyük alkış sesleri ve tezahüratlar eşliğinde seslendirdi. Konser öncesinde sahneye gelen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, bu yıl festival temasını 'Yeniden Doğuş' olarak belirlediklerini vurgulayıp, "Yeniden Doğuşun Festivali Alaçatı Ot Festivali'nde sizlerle olmaktan çok mutluyum. Kalbimiz deprem bölgesinde, dayanışmayla yeniden doğuşu gerçekleştireceğiz. Siz gençlerimiz bizim geleceğimizsiniz" dedi. Başkan Oran, konuşmasının ardından sahneye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i davet etti. Alanı dolduran gençlere seslenen Başkan Soyer, on binlerce gence "Sizin için var gücümle ömrüm yettiğince mücadele edeceğim" diye konuştu.

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ZİYARETÇİ REKORU

Alaçatı Ot Festivali'nin üçüncü akşamı Duman konserinin ardından DJ Göktuğ Gönce'nin DJ setiyle geceyi karşıladı.

Bu sene 1.3 milyon ziyaretçiyle Türkiye rekoru kıran ve Avrupa'da da ilk beşte yer alan 12'nci Alaçatı Ot Festivali dördüncü gün yapılan Cumhuriyet Meydanı konserleri, belgesel gösterimleri, lezzet stantları ve söyleşiler ve Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan gelen dans grubu gösterisiyle ve Alaçatı'nın dört köşesine yayılan etkinliklerle sona erdi.