12'den sonra müzik yasağı kalkacak mı? Sağlık Bakanı Koca yanıt verdi

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Gece 12'den sonra müzik yasağının kaldırılıp kaldırılmadığı koronavirüste yeni dönemin başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Yaklaşık 2 yıldır uygulanan koronavirüs kısıtlamaları alınan kararla kaldırıldı. Alınan yeni kararlara göre; Açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu kaldırıldı, okullarda karantina uygulanması sona erdi ve belirtisi olmayan kişilerden test zorunluluğu kalktı. 12'den sonra müzik yasağı ile ilgili sorulan soruya ise Bakan Koca, "Onun da yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim." yanıtını verdi.

12'DEN SONRA MÜZİK YASAĞI KALDIRILDI MI?

Koronavirüste yeni döneme dair alınan kararları açıklayan Sağlık Bakanı Koca" "Müzik yasağıyla ilgili Bilim Kurulunun aldığı bir karar yoktur. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim." dedi.

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TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA MASKE KURALI DEVAM EDECEK Mİ?

Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani uçak, otobüs ve tiyatro gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi nerede gerekiyorsa ise yanımızda taşımamız gerektiğini söylüyoruz.