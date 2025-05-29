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128 vali yardımcısı 224 kaymakam atandı

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#Bülent Tekbıyıkoğlu#Mülkiye Başmüfettişliği#Şefik Aygöl
128 vali yardımcısı 224 kaymakam atandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 07:00

MERKEZE alınan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ise Tunceli Valisi olarak atandı.

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Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile 128 vali yardımcısı ve 224 ilçe kaymakamının ataması yapıldı.

TUNCELİ’YE ŞEFİK AYGÖL ATANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığı tarafından 20 Mayıs’ta merkeze alınan Tunceli Valisi Bülent
Tekbıyıkoğlu, Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, yerine ise Bilecik Valisi Şefik Aygöl atandı. İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer ise Bilecik Valisi oldu. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Hüseyin Tekin, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü’ne Ahmet Küçükikiz getirildi. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Harun Başıbüyük, Mülkiye Başmüfettişliği’ne Mehmet Mut getirildi.     

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#Bülent Tekbıyıkoğlu#Mülkiye Başmüfettişliği#Şefik Aygöl

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