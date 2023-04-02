128 saat enkaz altında kalmıştı... Mucize bebek ana kucağında

Haberin Devamı

Dünyaya geleli henüz 3.5 ay olmuştu Hatay’daki evleri minicik vücudunun üzerine çöktüğünde. Ama o tam 128 saat direndi, hayata yeniden ‘Merhaba’ dedi. Enkazdan çıkarıldığında kimsesi bulunamadığı için de Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara’ya getirildi, Etlik Şehir Hastanesi’nde yapılan kontroller sonrasında bakanlığa bağlı kuruluşa yerleştirildi.

ADINI ‘GİZEM’ KOYDUK

Hemşireler bu güler yüzlü kız bebeği çok sevdi. Nereliydi, adı neydi? Hakkında hiçbir bilgi yoktu. O yüzden de ona Gizem dediler. ‘Gizem’ depremden ancak günler sonra çözüldü. Adının Vetin Begdaş olduğu ortaya çıkan bebeğin annesi Yasemin Begdaş depremden yaralı kurtulmuş, ancak babası ve 2 erkek kardeşi hayatını kaybetmişti.

VUSLAT ZAMANI

Haberin Devamı

Aileden ve bebekten alınan DNA örneğinde uyuşma sağlanınca vuslat zamanı geldi. Şimdi adı ‘Vetin’ olan ‘Gizem’ bebek, Ankara’dan özel uçakla Adana’ya götürüldü. Adana’da mucize bebeği Bakan Derya Yanık karşıladı, Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden anne Yasemin Begdaş’ın kucağına verdi. Kavuşma sırasında mutluluk gözyaşları sel oldu.

BAKAN YANIK TESLİM ETTİ... "ARTIK O BİZİM DE YAVRUMUZ"

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, anne ve bebeğinin 54 gün sonra kavuşmasını sağladıklarını söyledi: “Annesinin tedavisi devam ediyor. İyileştikten sonra Gizem’i annesine emanet edeceğiz. Ama Gizem artık bizim de bebeğimiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak desteğimiz her zaman yavrumuzun yanında olacak.”