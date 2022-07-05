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'128 milyar dolar' davasında flaş gelişme... CHP'nin itirazı reddedildi

#CHP#Berat Albayrak#İsa Sinan Göktaş
128 milyar dolar davasında flaş gelişme... CHPnin itirazı reddedildi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekili avukat İsa Sinan Göktaş, "128 milyar dolar" davasında tazminat ödemeye mahkûm edilen CHP tarafından yapılan itirazın üst mahkemece reddedildiğini duyurdu. Göktaş, tazminat bedelinin Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandığını da paylaştı.

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın vekili avukat İsa Sinan Göktaş, geçtiğimiz günlerde “128 milyar dolar” iddiaları nedeniyle CHP’nin 60 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildiğini açıklamıştı. Göktaş, tazminat bedelinin Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını da söylemişti. CHP'nin yaptığı itiraz üst mahkeme tarafından reddedildi.

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Avukat İsa Sinan Göktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP yöneticileri tarafından senaryosu yazılan yakın siyasi tarihin en büyük iftirası “128 milyar dolar” yalanı, daha önce kamuoyuna duyurduğumuz üzere, CHP’nin tazminat ödemeye mahkûm edilmesiyle sonuçlanmıştır. CHP tarafından yapılan itiraz ise üst mahkemece reddedilmiştir.

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Ana muhalefet partisi, her alanda “yalan ve iftira” üzerine politikalar üretmekte, bağımsız yargı tarafından tescillenen yalanlarına devam etmekte, hedefe koydukları kişilere karşı hiçbir etik değer gözetmeksizin saldırmakta ve bu uğurda yalanı dahi meşru görmektedir.

Önceki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz üzere; davalı CHP’den tahsil edilen tüm bedelin sayın Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandığını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

128 milyar dolar davasında flaş gelişme... CHPnin itirazı reddedildi

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#CHP#Berat Albayrak#İsa Sinan Göktaş

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