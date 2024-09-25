125 bin dolarlık kripto vurgunu! Akılalmaz tuzağın arkasından sevgili çıktı

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Kentte, A.T., sevgilisi Ö.Ç.'nin evinde zaman geçirmeye başladı. Bu sırada daha önce eve girip odada saklanan Ö.Ç.'nin arkadaşı M.P., fırsatını bulup A.T.’nin telefonunu ele geçirdi. M.P., A.T.'nin kripto hesabına giriş yapıp hesabındaki 54 Ethereum’u başka hesaba tranfer etti. Hesabın boşaltılmasının ardından bu kez Ö.Ç.'nin bir başka arkadaşı U.R.A., apartmanın girişindeki zile bastı. Ö.Ç., kuzeninin geldiğini belirterek A.T.'den gitmesini istedi.

Evden ayrılan A.T., bir süre sonra hesabını kontrol ettiğinde sıfırlanmış olduğunu fark etti. Polis merkezine giden A.T.'nin şikayetiyle polis çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin apartmanın ziline bastığını gördü ve parmak izlerini aldı.

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Tespit edilen şüpheliler Ö.Ç. ve M.P., düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. U.R.A.'nın cezaevinden izinli çıktığı, olayın ardından tekrar cezaevine gittiği öğrenildi. Ö.Ç. ve M.P., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. A.T.'nin çalınan parasının 550 bin TL'sinin harcandığı belirlendi, geriye kalan 3 milyon 700 bin TL’ye ise bloke konuldu.