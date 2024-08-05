123 bin uyuşturucu suçlusu hapiste

Haberin Devamı

Yozgat’ta temaslarda bulunan Ali Yerlikaya, her suç türünde değişmez görevlerinin, suç işlenmesini önlemek olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Hırsızlık olaylarında, yılın ilk 7 ayını geçen yılın ilk 7 ayı ile karşılaştırdığımızda, yüzde 47 oranında bir düşüş var. Uyuşturucu ile mücadelede Türkiye genelinde cezaevlerinde cezasını çeken 123 bin insan var. 84 bin de hırsızlık suçundan cezasını çeken insan var. Her şehirde olduğu gibi göçmen kaçakçılığı organizatörlerine meydan okuyoruz. Geldiğimizden bu yana geçmişle kıyaslanamayacak kadar tutuklama ve adli kontrol rakamları tıpkı uyuşturucuda olduğu gibi henüz cezaevine girmeyenlere diyoruz ki, bu işi yapmayın. Yaparsanız, ‘Yaptığınızda, daha ikinci nefesi almadan sizi yakalamakta kararlıyız’ diyoruz. Biliyorsunuz ki göçmen kaçakçılığı organizatörlerinde cezaları da 5 yıldan başlamak üzere 8 yıla kadar artırıldı. Yakalandıkları zaman direkt tutuklanıyor.”

Haberin Devamı

MSB: 8 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek” denildi.