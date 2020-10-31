1227 arama kurtarma ekibi sahada

4 binamız tamamen çökmüş durumda. Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada çalışmaktadır. Gıda ile ilgili herhangi bir ihtiyaç söz konusu değildir" dedi. Kurum ayrıca "İlk etapta 2 bin kişilik çadırlarımız kurulmuş olacak. Elektrik, su, doğal gaz altyapısında herhangi bir problem yok. Vatandaşlarımız hasarlı binalara girmesinler" dedi.