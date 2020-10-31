AA
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1227 arama kurtarma ekibi sahada
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bornova’daki kriz merkezinde gece saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını dile getirerek, "Şu an için 17 enkazımız ve enkaz altında vatandaşlarımız var.
4 binamız tamamen çökmüş durumda. Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada çalışmaktadır. Gıda ile ilgili herhangi bir ihtiyaç söz konusu değildir" dedi. Kurum ayrıca "İlk etapta 2 bin kişilik çadırlarımız kurulmuş olacak. Elektrik, su, doğal gaz altyapısında herhangi bir problem yok. Vatandaşlarımız hasarlı binalara girmesinler" dedi.
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