122 düzensiz göçmen Çanakkale açıklarında yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

01 Mart 2023 tarihinde akşam saatlerinde Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Bababurnu açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan balıkçı teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61, TCSG-81) ve 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907, TCSG-908) sevk edilmiştir.



Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından, dur ihtarlarına cevap vermeyen tekne manevralarla durdurularak saat 21.08’de kontrol altına alınmıştır. Yapılan kontrollerde balıkçı teknesi içerisinde bulunan 122 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir.