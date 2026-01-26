×
HABERLERGündem Haberleri

121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Konut Projeleri#TOKİ#Konut Kura Çekilişi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 07:00

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nde 26-31 Ocak kura programını açıklayarak, “Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 4 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025’te başlayan kura süreci dün Giresun’da 1676 konutun kura çekimiyle devam etti.

BU HAFTA 9 KENTTE DAHA

Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun’da 121 bin 265 konutun kurası çekildi. Bakan Kurum da sosyal medya hesabından 19-25 Ocak haftasının kura takvimini paylaşarak, “Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız” dedi. 

26-31 OCAK KURA TAKVİMİ

27 Ocak Salı günü Kilis’te1170, 28 Ocak Çarşamba günü Sinop’ta 947, 29 Ocak Perşembe günü Niğde’de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma günü Aksaray’da 2 bin 353, Ordu’da 3 bin 334 ve Karabük’te 1600, 31 Ocak Cumartesi günü Samsun’da 6 bin 397, Nevşehir’de 2 bin 368 ve Bartın’da 1620 konut için kura çekimi yapılacak. 26-31 Ocak haftasında 22 bin 393 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.               

 

