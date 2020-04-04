1200 kişilik takip ekibi

Türkiye’nin salgınla mücadelesinde en önemli görevi üstlenen Sağlık Bakanlığı’nda uygulanan yöntemler ve sonuçları hükümette yapılan toplantılarda değerlendiriliyor. Koronavirüs mücadelesi nedeniyle yapılan çalışmalar, Bakanlar Kurulu’nun ardından, gelişmelere bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı’na aktarılıyor. Sağlık Bakanlığı’nda gece-gündüz süren çalışmalara ilişkin yöntemler ve gelinen nokta bu toplantılarda paylaşıldı.

14 GÜN GERİYE GİDİLİYOR

Edinilen bilgiye göre, pozitif tespit edilen hastanın çevresi ve yakınlarını taramak için oluşturulan ekipte görev alanların sayısı1200’e ulaştı. Bu sağlık personeli, doğrudan hastanın çevresiyle ilgili çalışma yürütüyor. Virüs tespit edilen hastanın evi ve işyeri, 14 gün geriye giderek yemek yediği ve gittiği yerler, temasta bulunduğu kişiler tek tek tespit ediliyor.

100 BİN KİŞİ TARANDI

Bu kişilerini kendilerini izolasyona alması sağlanıyor. Hastalık semptomları gösterenlere test yapılıyor. İzolasyondaki kişilere, ulaşmalarını sağlamak için numara veriliyor ve semptom görülmesi halinde kendilerine ulaşılıyor. Hastalık belirtisi gösteren kişiler ambulanslarla evden alınıyor. Toplantılarda, bu yöntemle 100 binden fazla kişinin tarandığı dile getirildi.

İLAÇLARIN ETKİSİ

Toplantılarda, yurtdışından getirtilen ve deneme aşamasında olan ilaçlarla ilgili yapılan değerlendirmelerde ise tüm hastalarda aynı sonucu vermediği belirtildi. Bu ilaçların hastalığın ilk aşamasında olan hastalarda olumlu sonuç verdiği bilgisi paylaşıldı. Çin’den gelen ve yoğun bakım hastalarında kullanılmaya başlanan ilacın da bazı vakalarda olumlu sonuç verdiği, bazılarında ise etkili olmadığı değerlendirildi. İlacın, kişilerin sağlık hikâyesine bağlı olarak sonuç verdiği, hastalarda denenmeye devam edileceği belirtildi. İlaçların sonuç verilerinin önümüzdeki hafta açıklanabileceği ve sonuçların Dünya Sağlık Örgütü ile de paylaşıldığı aktarıldı.