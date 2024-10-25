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120 terör hedefi imha edildi! MİT'in Irak ve Suriye'deki operasyonlarından yeni görüntü

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#MİT#TERÖR#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 10:15

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23.10.2024’de TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait toplam 120 hedefi vurdu.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, PKK terör örgütü mensuplarınca 23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.

120 terör hedefi imha edildi MİTin Irak ve Suriyedeki operasyonlarından yeni görüntü

MİT'in operasyonlarına, terör örgütüne karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar aralıksız devam edeceği belirtildi.

120 terör hedefi imha edildi MİTin Irak ve Suriyedeki operasyonlarından yeni görüntü

2'Sİ ÜST DÜZEY 59 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşamdan itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

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#MİT#TERÖR#ANKARA

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