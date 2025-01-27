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120 saatlik kamera kaydı incelendi! 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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#Diyarbakır#Hırsızlık#Gözaltı
120 saatlik kamera kaydı incelendi 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 09:33

Diyarbakır’da, polis ekiplerinin 120 saatlik kamera kaydı izleyerek belirlediği 9 hırsızlık şüphelisi, ‘Gölge’ operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayapınar ve Sur ilçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, 55 kameradan 120 saat görüntü izlenerek 9 şüpheli tespit edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden bazılarının bir iş yerinin elektronik kapısını elle yukarı kaldırdığı, bazılarının da içeri girip, eşyaları torbaya doldurdukları görüldü.

120 saatlik kamera kaydı incelendi 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı

500 bin TL’lik zararın oluştuğu hırsızlık olaylarına karışan şüpheliler, ‘Gölge’ adı verilen operasyonla adreslerine düzenlenen baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Diyarbakır#Hırsızlık#Gözaltı

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