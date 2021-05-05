120 maddelik çalışma tamam... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Yeni anayasa Ankara'nın en önemli gündem başlıklarından biri oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa teklifini açıklarken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye çevrildi.CNN TÜRK'ün edindiği bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan "Yeni Anayasa Bilim Kurulu" çalışmalarında son aşamaya geldi. Ağırlıklı akademisyenlerin yer aldığı AK Parti'den bazı isimlerin de katıldığı toplantılar sonucunda Bilim Kurulu da teklifini bayram sonrası Erdoğan'a sunmayı hedefliyor.Peki, Erdoğan'a sunulacak taslağın detayları neler? Edinilen bilgiye göre; taslak yaklaşık 120 maddeden oluşuyor.



Taslak çalışma, "Başlangıç", 10 maddeden oluşan "Temel Esaslar", yaklaşık 40 maddenin yer aldığı "İnsan Hakları" bölümü ile yasama, yürütme, yargı ve diğer hükümlerden oluşuyor.



Oluşturulan Bilim Kurulu'nun taslağında ilk 4 madde korunuyor. Ayrıca, anayasal kurumlar ile ilgili değişiklik de öngörülmüyor. Anayasa Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, YÖK gibi kuruluşlarda temel değişiklikler yapılmayacak. Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvurunun geliştirilmesi, yeni birimler kurulması, gibi eklemeler yer alırken kurum korundu.



MHP'nin de gündeme getirdiği cumhurbaşkanı ve iki başkan yardımcısının seçimi konusu ise AK Parti'nin taslağında yer almıyor. Ancak kurmaylar, "Başkan yardımcısının seçimle gelmesi konusu liderlerin karara bağlayacağı bir konudur. Bu konuşulur" değerlendirmesi yapıyor.



120 maddeden oluşan Anayasa Bilim Kurulu'nun taslağının bayram sonunda Erdoğan'a sunulurken, "Türkiye’ye 150 sene yeterli olacak, geleceğe taşıyacak anayasa” vizyonu ile sunulacağı da öğrenildi. Taslak Erdoğan'a sunulduktan sonra önce AK Parti kurullarında ele alınacağı, ardından da MHP ile görüşüleceği kaydedildi. MHP ile AK Parti'nin tekliflerinin ortak ele alınması için bir komisyon kurulması da gündeme gelebilecek.

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