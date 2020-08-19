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Tayfur KARA/SAMSUN (DHA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 16:23,Son Güncelleme:

120 kaçak göçmeni taşıyan TIR sürücüsü adliyede

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120 kaçak göçmeni taşıyan TIR sürücüsü adliyede
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Samsun'da dorsesinde 120 kaçak göçmenle yakalanan TIR'ın sürücü Sedat B. (63), ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İstanbul'a giden 14 BD 759 plakalı TIR, dün Samsun- Ordu yolu Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisindeki kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada TIR'ın dorsesinde Irak, İran ve Afganistan uyruklu 120 kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi.

'5 GÜNDÜR YOLDAYIZ'

Kaçak göçmenler konaklamaları için Atatürk Spor Salonu'na getirildi. Bu sırada TIR'ın dorsesini yırtarak kaçan 7 göçmen, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden yakalandı.

120 kaçak göçmeni taşıyan TIR sürücüsü adliyede

Türkçe bildiğini söyleyen bir göçmen gazetecinin sorularına, "Afganistan'dan geldik biz. Kaçarak getirdiler bizi buraya. Yola çıkalı 5 gün oldu, o zamandan beri yoldayız. İstanbul'a bizi çalışmaya götüreceklerdi. Afganistan'da iş olmadığı için kaçtık" dedi.

Gözaltına alınan TIR sürücüsü Sedat B., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

120 kaçak göçmeni taşıyan TIR sürücüsü adliyede

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