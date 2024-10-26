×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

120 hedef vuruldu 41 terörist etkisiz

Güncelleme Tarihi:

#Fırat Kalkanı Bölgesi#Barış Pınarı Bölgesi#Hava Harekatı
120 hedef vuruldu 41 terörist etkisiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 07:00

'TUSAŞ’a yapılan saldırının ardından sınır ötesindeki terör yuvaları ardı ardına vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG’li teröristin, Irak’ın kuzeyinde ise 30 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz! Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek” mesajı verildi. MİT de terör örgütü PKK/YPG’ye ait 120 hedefi vurdu. SİHA’larla Irak ve Suriye’de terör örgütüne ait birçok stratejik nokta imha edildi.

PKK’YA AĞIR DARBE

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Artuklu’da bir eve yapılan operasyonda terörden arananlar listesinin “Kırmızı” kategorisinde yer alan PKK’lı Ramazan Aktaş’ın, Mardin Savur kırsalındaki “Gürz-21” operasyonunda da gri kategoride yer alan “Zafer” kod adlı PKK/KCK terör örgütü üyesi Özcan Günay’ın öldürüldüğünü açıkladı. PKK’ya yönelik 31 ildeki operasyonlarda ise 176 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

120 hedef vuruldu 41 terörist etkisiz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fırat Kalkanı Bölgesi#Barış Pınarı Bölgesi#Hava Harekatı

BAKMADAN GEÇME!