120 hedef vuruldu 41 terörist etkisiz

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz! Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek” mesajı verildi. MİT de terör örgütü PKK/YPG’ye ait 120 hedefi vurdu. SİHA’larla Irak ve Suriye’de terör örgütüne ait birçok stratejik nokta imha edildi.

PKK’YA AĞIR DARBE

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Artuklu’da bir eve yapılan operasyonda terörden arananlar listesinin “Kırmızı” kategorisinde yer alan PKK’lı Ramazan Aktaş’ın, Mardin Savur kırsalındaki “Gürz-21” operasyonunda da gri kategoride yer alan “Zafer” kod adlı PKK/KCK terör örgütü üyesi Özcan Günay’ın öldürüldüğünü açıkladı. PKK’ya yönelik 31 ildeki operasyonlarda ise 176 şüpheli gözaltına alındı.

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